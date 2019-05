Kleve: Musikkritik : Denn es will Abend werden in Kellen

Gabriele Natrop-Kepser sang den Sopran. Foto: MvO

Das Vokalensemble der evangelischen Kirche unter leitung von Thomas Tesche in St. Willibrord.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Barbara Mühlenhoff

Das Konzert „Denn es will Abend werden“ mit Chor- und Orgelmusik der Romantik führte Solisten und das Vokalensemble der ev. Kirchengemeinde Kleve unter Leitung von Thomas Tesche in die St. Willibrord-Kirche Kellen. So viele Menschen folgten erfreulicherweise der Einladung, dass Stühle hinzugestellt und Programme geteilt werden mussten.

Nach einer Begrüßung Tesches führte Michael Behrendt am Harmonium von der Empore aus mit „Abendsonne“ und „Nachtgesang“ aus den „Skizzen“ op. 10 von Sigfrid Karg-Ehlert aus der Unruhe des Tages in die Abendstimmung hinein. Eine Wohltat für Ohren und Seele war Josef Gabriel Rheinbergers folgendes „Abendlied“, das das Vokalensemble a cappella sechsstimmig wunderbar darbrachte: blitzsauber intoniert, textklar und innig. Die Solisten – die Kepser-Familie Gabriele Natrop-Kepser (Sopran), Vincent Kepser (Tenor) und Johannes Kepser (Bass) gemeinsam mit Altistin Annedore Tesche – fanden sich in Felix Mendelssohn Bartholdys Solo-Quartett mit der Orgel zu „Wohlan alle, die ihr durstig seid“ zusammen und sangen klangschön und feinsinnig, ohne Druck.

Spätestens jetzt waren die Herzen geöffnet: Wer sich den Themen, der Stimmung und der Harmonie mit Ruhe öffnen mochte, wurde an dem Abend reich beschenkt. Das Kernstück war Arnold Mendelssohns „Abendkantate“ für Solo-Quartett, achtstimmigen Chor und Orgel. Akustisch (und auch organisatorisch) geschickt stellte sich der Chor unter die Empore, die Solisten oben zur Orgel und Tesche dirigierte davor. Als entfernter Verwandter des gerühmten Namensvetters Felix schon in dem Nachnamen beschattet, entfaltete Arnold Mendelssohn seine eigenen bemerkenswerten musikalischen Talente gegen manchen Widerstand seines bürgerlichen Umfelds.

Und schon der Eingangschor zeugte von der harmonischen und melodischen Fülle, die der Komponist in der Kantate gekonnt verarbeitete – Chor und Orgel agierten wunderbar mit den Solisten in diesem kompositorischen Brückenschlag zwischen der barocken Sphäre bis hin zur spätromantische Harmonik. Arnold Mendelssohn erwies sich zudem als starker Textdeuter, mit registerartigen Wechseln zwischen vollem Klang und fein ziselierten reduzierten Besetzungen, die die Ausführenden nicht besser hätten zu Gehör bringen können. Unprätentiös und klar Tesches Altstimme in der puren Bitte „Schaffe in mir Gott, ein reines Herz“, ebenso innig der Dialog des Chors mit dem Herrn „Ich hoffe auf dich“ und angenehm plakativ das Chor-Alt-Solo „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden“.