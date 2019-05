Museum Schloss Moyland : Hunde und Katzen im Schloss

Museum Moyland stellte eine tierische „Kunst.Bewegt“-Schau im Erdgeschoss des Schlosses vor.

Ernst Ludwig Kirchner „Liegendes Mädchen mit Katze“ ist grob ins Holz geschnitten und liegt doch so feingliedrig auf dem bunten Überzug ihres Bettes. Kirchner führt hier das klassische Motiv „Akt mit kleinem Tier“ (in der Regel Hund oder Katze) in die Sprache des Expressionimus. Während Kirchner auf der Katzenseite steht, findet sich ein wundersam verspieltes Blatt vom Blauen Reiter Heinrich Campendonk auf der Hundeseite wieder: sein „Sitzender weiblicher Akt mit Rehen und Hund“ von 1916 ist in friedlicher Einheit mitten im Wald.