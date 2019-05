Kreis Klever Kulturtage : Ehrenamtler begeistern sich für die Kultur

Landrat Spreen im Gespräch über die Kreis Klever Kulturtage

Landrat Wolfgang Spreen verbindet seine Eindrücke von den Kreis Klever Kulturtagen mit einem eindringlichen Appell für Europa. Denn auf der einen Seite freute sich sich Spreen am Montag ungemein über die kulturelle Vielfalt, die sein Kreis an den Tagen geboten hat und zeigte sich zugleich nachdenklich im Rückblick auf das Europa des 19. Jahrhunderts mit Blick auf das Hier und Jetzt. Die Ausstellung „Maler von Krieg und Frieden“ im Klever B.C. Koekkoek-Haus habe ihm eindringlich gezeigt, wie nicht nur Nationalstaaten noch vor gut 100 Jahren mit dem Säbel rasselten, wie das Soldatenleben glorifiziert wurde, damit junge Menschen für ihre Nation in Krieg und Tod ziehen. Ausgangspunkt der Betrachtung war Haus Koekkoek in Kleve, das derzeit in einer großen Werkschau die Malerei von Hermanus Willem Koekkoek, dem Militärmaler der Familie, zeigt. „Die EU sichert den Frieden schon zwei Generationen lang“, sagt Spreen zur Ausstellung im Haus Koekkoek. Wie fragil hingegen dieser Friede im 19. Jahrhundert war, zeige die Ausstellung. Auch an den jetzt anstehenden Technologiewandel erinnere das Schicksal Koekkoeks. Es zeige einen Maler, der das Militärische abgebildet habe und noch Zeit seines Lebens von der Fotografie eingeholt worden sei.