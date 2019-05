Arbeitsmarkt Mai 2019 : Weniger Arbeitslose im Mai

Kreis Kleve Der Arbeitsmarkt im Kreis Kleve setzte seine positive Entwicklung fort.

Im Mai waren im Kreis Kleve 8597 Menschen arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rückgang um 193 Personen oder 2,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 637 Personen oder 6,9 Prozent niedriger. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum April um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei 5,6 Prozent. Das sind die Eckdaten des aktuellen Reports, den die für den Kreis Kleve zuständige Agentur für Arbeit in Wesel nun vorlegte.

„In kleinen Schritten setzte sich der Abbau der Arbeitslosigkeit im Mai fort. Davon profitierten insbesondere junge Fachkräfte, die nach dem Ende ihrer Ausbildung aktuell arbeitslos gemeldet und nun bei den Arbeitgebern sehr gefragt sind“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. Diese Entwicklung beobachte sie jedes Jahr, und sie unterstreiche die Bedeutung der betrieblichen Ausbildung für die Fachkräftesicherung in der Region, so Ossyra. Sie betont: „Neben der Ausbildung wird Weiterbildung immer wichtiger. Den arbeitslos gemeldeten Menschen machen wir entsprechende Angebote. Aber auch bei Beschäftigten, besonders in kleineren Unternehmen, sind aktuelle Qualifikationen entscheidend. Arbeitgeber, die unsere Angebote zur Förderung des Know-how-Erwerbs noch nicht kennen, sollten sich von unseren Experten beraten lassen.“