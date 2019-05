Vatertag : Großes Feuerwehr-Oldtimertreffen in Düffelward

Das Internationale Feuerwehrtreffen findet in Düffelward statt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Düffelward

Kleve-Düffelward Brände waren schon immer schlimme Bedrohungen für die Menschen und Feuerwehrfahrzeuge deshalb von besonderer Bedeutung. Am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), heißt es in Düffelward wieder „Ein Dorf sieht rot“ Dann ist der Ortsteil am Altrhein wieder Ziel der Fans historischer Feuerwehrfahrzeuge.

Eröffnet wird das Spektakel um 11 Uhr auf dem Dorfplatz durch den Schirmherrn der Veranstaltung, den stellvertretenden Bürgermeister Kleves, Joachim Schmidt, unterstützt vom Wehrleiter der Feuerwehr Kleve, Stadtbrandinspektor Ralf Benkel. Zahlreiche historische Feuerwehrfahrzeuge aus Deutschland und den Niederlanden werden aufgestellt und können bis 16.30 Uhr besichtigt werden.

Auch das Begleitprogramm bietet viel Information und Unterhaltung: Die Jugendfeuerwehr Kleve zeigt in einer Vorführung ab 12.30 Uhr ihr Können. Ab 14.30 Uhr präsentiert der Löschzug Kleve eine informative Schauübung. Um 15.30 Uhr werden die drei authentischsten Fahrzeuge prämiert. Ganztägig stellt die Modellbaugruppe der Feuerwehr Bocholt ihre umfangreiche Sammlung aus. Musikalisch begleitet die Gäste „DJ Helmut Appenzeller, Quekensound“ durch den Tag. Für die Kids steht eine Hüpfburg bereit.

„Ob als Station für ,Väter op Jöck’ zu einem gut gekühlten Bier oder als Feiertagsausflug mit der Familie bei Kaltgetränk, Grillgut mit Pommes oder Kaffee und Kuchen unterm Fallschirm: Wir freuen uns in jedem Fall auf Ihren Besuch“, so die Veranstalter – die Löschgruppe Düffelward und die Vereine und Gruppen des Dorfes.

(RP)