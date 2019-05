Neueröffnung : Türkisches Restaurant neu in Kleve

Inhaber Murat Cöcelli (l.) aus Emmerich mit seinem Bruder und Chefkoch Ali vor dem „Saray Garten“. Foto: Marc Cattelaens

Kleve Murat Cöcelli hat dort, wo früher der „Schwarze Ritter“ war, den „Saray Garten“ eröffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Das gastronomische Angebot in der Schwanenstadt ist wieder reicher geworden. Murat Cöcelli (46) hat an der Ernst-Goldschmidt-Straße 26 sein türkisches Restaurant „Saray Garten“ eröffnet. Dort bietet er nun frische anatolische Küche vom Döner über den Lammspieß bis zur Köfte an.

15 Jahre lang hatte der Emmericher ein türkisches Restaurant im niederländischen Duiven. Doch am Ende war ihm die Miete, die der Eigentümer verlangte, zu hoch. Der 46-Jährige machte sich auf die Suche nach einer neuen Wirkungsstätte. In Kleve wurde er fündig. Das Lokal, in dem Cöelli jetzt den „Saray Garten“ betreibt, ist vielen Klevern noch als „Schwarzer Ritter“ bekannt. Zuletzt war dort das griechische Restaurant „El Grado“ untergebracht, dann standen die Räume ein Jahr lang leer.

120 Plätze bietet Murat Cöcelli seinen Gästen im Restaurant an, hinzu kommen 150 weitere im großen Biergarten. In der Küche ist sein Bruder Ali der Chef, aber auch der Inhaber wird sich regelmäßig an den Herd stellen. „Star“ in der Küche ist der große Holzkohlegrill, auf dem Lammkoteletts und gewürzte Hühnerflügel veredelt werden. Die Preise reichen von 4,50 Euro für eine Gemüsesalsa zur Vorspeise bis zu 18,50 für den „Tisch des Kaisers“, ein Fleischgericht. Am Buffet gibt es Salate und Suppen.

„Wir wollen regelmäßige Veranstaltungen wie Abende mit türkischer Live-Musik und Bauchtanz anbieten“, kündigt Murat Cöcelli an. Gäste können das Lokal und den Biergarten für alle Arten von Feierlichkeiten buchen. Im Keller des „Saray Garten“ stehen ab dem 1. Juli zwei Räume mit jeweils zwei Kegelbahnen zur Verfügung. „Wir nehmen ab sofort Reservierungen für die Kegelbahnen entgegen“, sagt Murat Cöcelli.