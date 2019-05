Merchandising : Hochschule mit eigenem Shop

Kleve Vom Bleistift, über den USB-Stick bis hin zum Kapuzenpullover – die Hochschule Rhein-Waal ist ins so genannte Merchandising eingestiegen. Die Waren gibt es im Internet und auf den Campussen Kleve und Kamp-Lintfort.

Die Hochschule ist gerade in der Kreisstadt Kleve sehr präsent. Künftig wird sie wohl noch öfter in den Blick fallen, denn ab sofort werden zahlreiche Produkte vertrieben, die das Logo der Hochschule zeigen. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass einem künftig der ein oder andere Studierende in einem Hochschule-Rhein-Waal-Kapuzenpulli begegnet.

Ab sofort kann man über die Homepage der Hochschule Rhein-Waal den offiziellen Hochschul-Merchandise kaufen. Insgesamt sind 13 Artikel im Angebot. Für die Hoodies und T-Shirts wird es zunächst zwei unterschiedliche Modelle geben. Sie sind im Damen- und Herrenschnitt in den Farben dunkelblau, weiß und grau erhältlich. Darüber hinaus sind Trinkflaschen, Coffee-to-go-Becher, Tassen, Schlüsselanhänger, USB-Sticks, Bleistifte, Kugelschreiber, Notizbücher und Baumwolltaschen erhältlich. Die Textilien wird es sowohl im sogenannten College-Style als auch mit einem modernen Piktogramm in Anlehnung an das Hochschullogo geben.

Info Das Waren-Angebot im Hochschul-Shop Textilien Angeboten werden T-Shirts und Hoodies für Damen und Herren im College-Stil oder klassisch. Die Preise reichen von 11,50 Euro bis 39,90 Euro. Accessoires Die Baumwolltragetasche gibt es für 2,20 Euro, den USB-Stick (8 GB) für 7,50 Euro, den Warmhalte-Becher und die Trinkflasche für 15,50 Euro. Schreibwaren Das preiswerteste Produkt im Portfolio ist ein Bleistift für 70 Cent. Ein Kugelschreiber kostet 2,20 Euro und ein Notizblock ist für 11,90 Euro zu haben.

Obwohl es dazu von Seiten der Hochschule bislang keine offizielle Verlautbarung gab, soll das alles wohl auch dazu dienen, den Wiedererkennungswert der Hochschule zu steigern. Corporate Design nennt man heute dieses Auftreten, das viele Unternehmen und Institutionen anstreben. Ziel ist es, ein einheitliches und positives Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit sowie eine große Bekanntheit zu erlangen. Und unter den Studenten mag eine einheitliche Hochschul-Bekleidung dazu führen, dass sie sich noch mehr mit ihrer Bildungseinrichtung identifizieren. In den USA hat so etwas eine lange Tradition, es gibt kaum eine Universität, die ohne einen eigenen Shop auskommt. Von der Socke bis zur Kappe in Uni-Kleidung – für viele Studenten ist das ganz normal.

Als zertifizierte Fairtrade University, ist der Hochschule Rhein-Waal bei dem eigenen Merchandising der Nachhaltigkeitsgedanke wichtig. Daher ist die Bekleidung beispielsweise aus Biobaumwolle, die Trinkflasche ist BPA-frei und die Kugelschreiber sind laut Hochschule biologisch abbaubar mit einer Kompostierbarkeit von 75 Prozent.

Die Textilien werden von der Firma Stanley Stella hergestellt. Die Trinkflasche stammt von Nalgene, der To-Go-Becher von KeepCup, die Tasse von Mahlwerk. Das Notizbuch wird von Lediberg hergestellt und der Kugelschreiber von Prodir. „Die Ideen für die Produkte kommen aus der Hochschule“, erläutert Pressesprecherin Gabriele Stegers. Für die Vermarktung ist die Stabsstelle Strategische Kommunikation und Marketing zuständig. Und die Einnahmen fließen laut Stegers in den Betrieb des Merchandising-Shops der Hochschule.

Das Einkaufen online ist unkompliziert. Der Bestellvorgang ist analog gängiger Webshops organisiert: Den Shop unter www.shop.hochschule-rhein-waal.de besuchen, Artikel auswählen, in den Warenkorb legen und bestellen. Die Ware wird an die angegebene Adresse geliefert. Die Bezahlung im Onlineshop ist per PayPal, Kreditkarte, Sofortüberweisung und Lastschrift möglich. Die Waren können auch in das Ausland verschickt werden. Wer vorab wissen möchte, wie die Waren nicht nur digital aussehen, der kann einen Blick in die Ausstellungsvitrinen werfen. In Kleve stehen diese im Gebäude 01 (Hörsaalzentrum), Gebäude 04 und Gebäude 20 (Herzogstraße). Im zweiten Standort Kamp-Lintfort sind die Vitrinen in Gebäude 01 (Hörsaalzentrum) und in Gebäude 04 untergebracht.