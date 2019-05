Einbürgerungen im Kreis Kleve : Die meisten Neubürger kommen aus Polen

Landrat Spreen begrüßt die neuen Bürger im Kreis Kleve im Dezember 2018. Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Einbürgerungen im Kreis Kleve deutlich gesunken.

Die Neubürger im Kreis Kleve kommen aus Polen und der Türkei, aus Serbien, Syrien, dem Kosovo und vielen anderen Ländern Europas, einige auch aus Asien und Afrika. Im Jahr 2018 waren es 317 Männer und Frauen, die als neue Bürger des Kreises Kleve im Kreishaus begrüßt wurden. Die meisten dieser 317 Männer und Frauen kommen aus Polen (45). Aus der der Türkei stammen 30 Neu-Kreis-Klever, aus Serbien 27, aus Syrien 24 und aus dem Kosovo 23, die anderen verteilen sich auf viele anderen Länder, erklärt Kreissprecherin Ruth Keuken. Die Briten haben seit dem Brexit ein steigendes Interesse an Einbürgerung. Damit stieg die Zahl im Kreis Kleve im Vergleich zu 2017, als hier 295 Menschen eingebürgert wurden, um 7,5 Prozent. Sie liegt aber um mehr als Hälfte unter der Zahl aus dem Jahr 2000, als 829 neue Bürger im Kreis begrüßt wurden. Das sind Zahlen, die fremdenfeindlichen Gruppierungen eigentlich den Wind aus den Segeln nehmen müssen.

Im Kreis Kleve stieg die Zahl prozentual mehr als im Land NRW. Das sagt die neue Statistik des statistischen Landesamtes IT.NRW. Im Jahr 2018 wurden in NRW 27.649 Ausländer aus 151 Nationen eingebürgert, das ist nur ein Prozent mehr als 2017. 58 Prozent davon kam aus Europa, 27,9 Prozent hatten sogar den Pass eines Mitgliedlandes der EU. 7.026 Eingebürgerte kamen aus Asien, 3376 aus Afrika und 658 aus Amerika. Wie im Kreis Kleve ist auch landesweit die Zahl im Vergleich zum Jahr 2000 deutlich gesunken – damals waren es 65.743. Landesweit sieht die Reihenfolge der Nationen aber anders aus als im Kreis: Hier liegen die Bürger türkischer Herkunft mit 4.724 Personen vorne, es folgen Eingebürgerte aus dem Irak (1.625) und dann erst die polnischer (1527) oder britischer (1379) Herkunft.

Die meisten Neubürger im Kreis leben in Kleve: 94. Das sind 31 Neubürger mehr als im Jahr 2017. Deutlich stiegen die Zahlen auch in Goch (2018: 43, im Jahr 2017: 30). In Geldern (2018: 33, 2017: 56) und Kevelaer (2018: 26, 2017: 30) sanken sie. Den höchsten Anstieg verzeichnet Straelen, hier waren es im Vorjahr 16 Neubürger, im Jahr davor gerade mal fünf. Aus Rheurdt kam einer, in Weeze stagnierte die Zahl der Neubürger bei elf, in Kranenburg bei sechs. Rees hat 17, Uedem fünf und Wachtendonk zwei.

In Kerken fiel sie sogar von 14 auf vier, das sind 71,4 Prozent weniger als im Jahr 2017, so die Zahlen vom statistischen Landesamt. In Bedburg-Hau leben 15 Menschen, die 2018 neu eingebürgert wurden, in Issum acht, in Kalkar 13 und in Kerken vier. Bleibt Emmerich am Rhein, wo es 23 zusätzliche Bürger gab – im Jahr 2017 waren es noch 35.

„Nahezu die Hälfte aller im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen Eingebürgerten lebte zum Zeitpunkt der Einbürgerung bereits seit mindestens 15 Jahren in Deutschland“, teilt das Statistische Landesamt mit. Davon hatte ein Drittel sogar eine Aufenthaltsdauer von 20 und mehr Jahren.