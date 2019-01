Job-Markt in Moers : Arbeitslosigkeit im Kreis Wesel zum Jahresende rückläufig

Moers Im Kreis Wesel sank die Quote der Arbeitslosen um 6,3 Prozent. In Moers ging die Quote um 3,4, in Xanten um 3,3 Prozent zurück.

Kreis Wesel Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Wesel ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. 14.288 Personen waren im Dezember arbeitslos gemeldet — 6,3 Prozent weniger als im letzten Jahr. Auch die Arbeitslosenquote liegt mit 5,7 Prozent 0,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert (6,1 Prozent). Das geht aus den Zahlen der Agentur für Arbeit Wesel hervor. „Aktuell sind 965 Personen weniger arbeitslos als vor einem Jahr, das ist eine positive Nachricht“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. Etwa die Hälfte davon entfalle auf Menschen, die länger als zwölf Monate arbeitslos waren. Auch mit Blick auf die einzelnen Städte und Gemeinden in unserer Region ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt positiv.

In Moers waren zum Jahresende 4.161 Personen arbeitslos gemeldet, 145 weniger als noch 2017. Die Xantener Arbeitslosenquote ging um 3,3 Prozent auf 412 Menschen zurück. In Sonsbeck ist die Quote prozentual mit einem Wert von 21,9 besonders stark gesunken. 139 Personen waren hier im Dezember 2018 arbeitslos gemeldet, im Vorjahresmonat waren es 178. In Rheurdt nahm der Wert um 12,8 Prozent ab, auf 129 Arbeitslose. In Kamp-Lintfort sank der Wert um 10,4 Prozent auf 1.372, in Neukirchen-Vluyen um 8,0 Prozent auf 744 Personen. In Rheinberg sind 641 Menschen arbeitslos, 7,6 Prozent weniger als im Vorjahr. In Alpen sind 190 Personen ohne Arbeit, der Rückgang liegt bei 2,1 Prozent.



