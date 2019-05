Tennis : Gochs Damen verlieren deutlich

Goch Tennis, Bezirksliga Damen: Gladbacher HTC II - TC RW Goch 7:2 (5:1). Die Chance der Gäste blieb ungenutzt. Nur Leonie Knospe gewann ihre Einzelpartie.

Die Damen des TC RW Goch haben die zweite Niederlage in Serie hinnehmen müssen. Nach der 3:6-Pleite gegen Treudeutsch Lank verlor das Aufgebot von Spielführerin Anika Brendgen nun mit 2:7 gegen die Zweitvertretung des Gladbacher HTC. „Wir hatten gegen den Tabellenführer eigentlich nichts zu verlieren und haben daher mit einem solchen Ergebnis gerechnet. Umso ärgerlicher, dass wir dann wieder Erwarten doch mehr Chancen hatten, diese aber nicht nutzen konnten“, sagt Gochs Jana Zitzke. Recht hat sie: Gleich zwei Einzelpartien wurden erst im dritten Satz entschieden.

Zitzke selbst verlor im vierten Einzel mit 7:6, 2:6, 8:10. Auch Spitzenspielerin Elke Duivenbode musste sich mit 3:6, 6:4, 3:10 geschlagen geben. Vanessa Weingarten verlor mit 1:6, 1:6, Brendgen mit 2:6, 0:6. Auch Elena Mahler hatte das Nachsehen. Ihr Endergebnis lautete 1:6, 1:6. Nur Leonie Knospe behielt an sechster Position die Oberhand. Sie überlag verdient mit 6:0, 6:2. So war die Begegnung bereits nach den Einzelpartien entschieden.

Gladbachs Zweitvertretung konnte nur zwei Doppelduos an den Start bringen, weshalb ein Punkt bereits den Weberstädterinnen gutgeschrieben wurde. Das Duo Duivenbode/Brendgen verlor im ersten Doppel mit 1:6, 3:6. Weingarten und Zitzke gratulierten ihren Kontrahentinnen zu einem 6:3-6:1-Erfolg. „Wir sind nicht allzu traurig über diese Niederlage. Es war nur schade, dass wir erneut keinen Match-Tie-Break für uns haben entscheiden konnten. Es wären wohl mehr Punkte verdient gewesen“, sagt Zitzke. Folglich lautete das finale Resultat 2:7 aus Gocher Sicht.

Durch die Niederlage reiht sich die erste Damenmannschaft des TC RW Goch an fünfter Stelle in der Tabelle ein. Nun wartet am Sonntag, 9 Uhr, auf heimischer Anlage die Tennisgemeinschaft Brüggen.