Monatsstatistik: Weniger Arbeitslose im Kreis Viersen

Kreis Viersen Besonders gesunken ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Auch Jugendliche profitieren vom positiven Trend.

Am günstigsten sieht es einmal mehr in der Geschäftsstelle Kempen (mit Grefrath und Tönisvorst) aus. Hier liegt die Zahl der Arbeitslosen bei 1933 (Quote 4,4). In der Geschäftsstelle Nettetal (mit Brüggen) sind 1815 Personen als arbeitslos gemeldet, die Quote liegt bei 5,8 Prozent. Sogar bei 5,9 Prozent liegt die Quote in der Geschäftsstelle Viersen (mit Willich, Niederkrüchten und Schwalmtal). 5179 Frauen und Männer sind hier auf der Suche nach einer Arbeitsstelle.