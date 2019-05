Tennis : Uedems Herren 30 fahren zweiten Sieg ein

Uedem Tennis, 2. Verbandsliga Herren 30: Wiescheider TC - Uedemer TC 4:5 (3:3). Dass der verletzte Oliver Horn mitreist, sollte sich auszahlen.

Es war knapp, aber die Herren 30 vom Uedemer TC konnten in Langenfeld ihren zweiten Saisonsieg feiern. Ein moralisch wichtiger Erfolg nach der Verletzung von Oliver Horn und der Niederlage gegen Düsseldorf-Wersten. Dass Horn trotzdem zum Wiescheider TC reiste, sollte sich auszahlen. Zwar konnte Uedems Nummer zwei kein Einel spielen und musste das Match verloren geben, dafür sorgte er aber im Doppel mit Mark Schopen für einen Erfolg. „Wir waren zwar durch die Verletzung von Olli geschwächt, aber auch unsere Gastgeber waren angeschlagen in das Match gegangen und mussten ein Einzel und ein Doppel kampflos abgeben“, erklärte Mannschaftsführer Andrej Nitsche.

Insofern lag der minimal größere Nachteil sogar auf Seiten der Wiescheider Gastgeber. Dennoch gingen sie in der ersten Runde in Führung. Phillip Zita punktete als einziger (6:0/6:0) im Eiltempo für die Uedemer, Mark Schopen musste sich 3:6/2:6 geschlagen geben. Das 1:2 aus ihrer Sicht konnten die Gäste erfolgreich ausgleichen. Wilhelmus Peters steuerte dem ein kampfloses 6:0/6:0 bei, Andrej Nitsche gewann an Position eins sehr deutlich mit 6:1/6:1. Georg Kleppe hielt zwar lange gut mit, unterlag aber dennoch mit 4:6/3:6. Die Uedemer benötigten noch einen weiteren Erfolg in den Doppeln. Den holten nach einer kämpferischen Leistung Horn/Schopen nach zwei Sätzen mit 7:5/7:6. Nitsche/Nils Riddermann hätten noch die Chance auf einen weitere Sieg gehabt, verloren aber im Match-Tie-Break (2:6/6:2/8:10).