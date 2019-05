Kellen : Schüler lernen Wiesenvögel kennen

Die Ergebnisse aus dem Projekt mit dem NABU konnten sich sehen lassen. Jessica, Caitlyn und Daliyah Jung staunen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Kellen Die Förderung durch die EU machte die Projektwoche an der Willibrord-Grundschule in Kellen möglich. Exkursionen und eine Präsentation für Eltern und Besucher gehörten zum Programm.

Von Niko Hegemann

In der Willibrord-Grundschule in Kellen drehte sich eine Woche lang alles um die heimischen Wiesenvögel in der Region. Mehr als 250 Schüler befassten sich mit Lebensart und Schutz der Tiere. Zur Seite stand ihnen während dieser Projektwoche ein Team der NABU-Naturschutzstation Niederrhein. Highlights für die Kinder waren eine Exkursion in die Hetter bei Emmerich-Praest und die Präsentation der Ergebnisse am Freitag in den einzelnen Klassen.

Das vom NABU vorbereitete und gemeinsam mit den Lehrern weiterentwickelte abwechslungsreiche Programm umfasste spielerisch aufbereitet die Artenkenntnis und das Wissen über den Lebenszyklus der Wiesenvögel. So bastelte eine Klasse den Lebensraum der gefährdeten Tiere nach. Bei einem weiteren Höhepunkt, einem „Wiesenvogelfrühstück“, konnten die Kinder das Lieblingsfutter der Wiesenbrüter kennenlernen.

Info Einblicke in das Leben gefiederter Wildtiere Life-Projekt Mit „Grünland für Wiesenvögel“ setzt sich die EU für den Erhalt der Vogelkulturen ein. Gefährdete Tiere sollen weiter am Niederrhein leben können. Ergebnisse Was die Kellener Kinder über das Leben der Wiesenvögel herausgefunden haben, ist in der Schule zu bestaunen.

Und in der Turnhalle folgten die Kinder bei einer Rallye dem Vogelzug und lernten ganz nebenbei, dass beispielsweise die Uferschnepfen fliegend 4500 Kilometer am Stück vom Niederrhein bis nach Westafrika unterwegs sind, wo die Temperaturen deutlich höher und für sie besser geeignet sind.

Höhepunkte der Projektwoche waren außerdem die Exkursionen in die Hetter, an denen jedes Kind einmal teilnehmen konnte. Mithilfe eines Fernglases konnten die Wiesenvögel, aber auch andere Tiere ganz nah an das Auge herangeholt werden. Aus Erfahrung wissen die Naturschützer, dass solche Beobachtungen die Kinder immer tief beeindrucken: „Es war eine rundum gelungene Sache“, erklärt Steffi Heese von der NABU-Station: „Es hat auch uns als Team viel Spaß gemacht, mit dieser Gruppe zu arbeiten und ein gewisses Bewusstsein für die Wiesenvögel zu schaffen.“ Sie stand mit vier anderen Mitgliedern den Schülern mit Rat und Tat zur Seite.

Zum Abschluss der Woche fand ein Präsentationstag für Eltern, Großeltern und weitere interessierte Personen statt. Dort zeigten die Kinder, was sie in der Woche erarbeitet haben: ihre Forscherbücher, selbst erfundene Wiesenvogel-Spiele, eigens gebastelte Landschaften und „Das Leben des Kiebitz“, ein darstellendes Spiel. Dieses wurde vor begeistertem Publikum in der Turnhalle vorgeführt. Der Eltern- und Förderverein öffnete darüber hinaus an diesem Nachmittag sein Café „Vogelnest“: So war ein großer Andrang vor dem umfangreichen Kuchen- und Eisangebot zu beobachten.

Die EU macht mit ihrer Förderung die Projektwoche im Rahmen des LIFE-Projekts „Grünland für Wiesenvögel“ möglich. Mit dem Projekt sollen die letzten Vorkommen der gefährdeten Wiesenbrüter am Unteren Niederrhein erhalten, stabilisiert und möglichst vergrößert werden.