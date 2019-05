Mädchenfußball : Die Deutsche Nationalelf gastierte im Kleverland

Goch Die U15-Mädchen-Nationalelf gastierte im Gocher Hotel de Poort. Einen Testkick gegen die Niederlande verlor das Aufgebot mit 0:1.

„Es gibt natürlich von Team zu Team unterschiedliche Anforderungen, doch wer die Fußballsprache spricht weiß, wie es in diesem Geschäft läuft“, sagt Ulrich Büssers, seines Zeichens Direktor des Sport- und Tagungshotels De Poort in Goch. Dass Büssers ebendiese Fußballsprache spricht, kann er mit Fug und Recht behaupten. Schließlich tagte mit der Mädchen-U15-Nationalmannschaft unlängst das nächste Nachwuchs-Profiteam in seinen Hallen. Nach der Jungen-U19 in 2009 und der U17 vor zwei Jahren sind die Mädchen bereits das dritte Team des Deutschen Fußball Bundes, das am Niederrhein ihr Trainingslager aufschlägt.

Den Prozess, den so eine Mannschaft zu Gast in Goch in Gang setzt, beschreibt Büssers so: „Anfang März begannen die Gespräche. Man hat uns intern im DFB weiterempfohlen. Dann kam der Team-Manager auf eine Stippvisite vorbei, um sich die Gegebenheiten anzusehen.“ Nach der Zusage sah sich sein Hotel dann mit dem Anforderungskatalog des DFB konfrontiert. „Der Unterschied zwischen Nationalteams und gewöhnlichen Profimannschaften“ - im Hotel De Poort tagten unter anderem auch Fraktionen des 1. FC Köln und Partnerverein Fortuna Düsseldorf - „besteht vor allem in der Menge der Vorgaben und der Tatsache, dass der DFB uns jede Änderung akribisch genau kommuniziert“, so Büssers. Zuständig dafür ist Christopher Hammer, Team-Manager der U15-Auswahl. „Nachdem das Länderspiel in Venray vereinbart worden war, hat sich unser DFB-Reisebüro nach möglichen Hotels in der Nähe umgesehen. Nach einer Vorreise zum Standort Goch und der Festlegung auf den Trainingsplatz in Weeze, fiel dann die Entscheidung.“