Am Kermisdahl-Ufer Kleve bekommt sein erstes Kirschblüten-Picknick

Wer teilnehmen möchte, kann sich einen von 50 Picknick-Körben sichern. Die Idee kommt offenbar gut an: 30 waren schon verkauft, bevor die Veranstaltung überhaupt bei der Pressekonferenz vorgestellt werden konnte. Die gepackten Körbe kosten jeweils 27 Euro und sind in drei Varianten zu haben: Vegan, mit Alkohol und ohne. In der Befragung haben viele Beteiligte angegeben, dass zu einem festlichen Picknick ein Gläschen Sekt oder Wein dazugehöre, wie die Organisatorinnen erklären. Da man auf Regionalität und Nachhaltigkeit achten möchte, sind die Picknick-Boxen aus Holz und die Produkte von regionalen Händlern. Auf Wegwerf-Geschirr will man verzichten, stattdessen sollen Besucher ihr eigenes Geschirr (und Decken) mitbringen. Die Körbe können am Veranstaltungstag zwischen 12 und 16 Uhr beim Restaurant Königsgarten in Kleve abgeholt werden, dort gibt es dann auch Geschirr zum Ausleihen.