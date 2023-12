Es geht ums Klima Warum Unternehmen im Kreis Kleve zunehmend nachhaltig werden

Jens Teubler vom Wuppertal Institut ging auf das Thema „ESG im Finanzierungsmarkt“ ein und beantwortete den Gästen die Frage: „Was kommt da auf den Mittelstand zu?“. Im Rahmen der so genannten EU-Taxonomie-Verordnung betrachteten die Kreditinstitute spätestens ab dem Jahr 2024 genau, wie hoch der Anteil des nachhaltigen Geschäfts an der Bilanzsumme eines Unternehmens ist, so Teubler. „Für eine Kreditvergabe wird alles, was nicht nachhaltig ist, schlechter bewertet“, mahnte der Experte. Deswegen sei es auch für kleinere und mittlere Unternehmen wichtig, Investitionen nachhaltig zu planen und erneuerbare Energien zum Einsatz zu bringen. Worauf sich Unternehmen einstellen sollten, seien unter anderem Nachfragen nach Energieverbräuchen, Treibhausgas-Emmissionen und Zertifikaten. Entsprechende Daten, Zahlen und Fakten zusammenzutragen, sei oftmals nicht allzu kompliziert und auch mit dem vorhandenen Personalressourcen zu leisten, machte Teubler den Anwesenden Mut.