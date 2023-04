Flüchtlingszahlen im Kreis Kleve „Die Grenze des Machbaren ist erreicht“

Die CDU im Kreis Kleve stellt sowohl Abgeordnete im NRW-Landtag als auch den Bundestagsabgeordneten für den Kreis Kleve. Dabei ist man in vollkommen unterschiedlichen Rollen unterwegs: Während Günther Bergmann und Stephan Wolters in Düsseldorf in den Reihen der Regierungsparteien sitzen, ist Stefan Rouenhoff in Berlin Teil der CDU-Opposition. Dementsprechend viel auf der Tagesordnung stand beim jährlichen Pressegespräch der Partei im Kreis Kleve.