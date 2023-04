Abstiegskampf SGE setzt auf ihre Heimstärke

Und die soll am Sonntag, 15 Uhr, noch verbessert werden, auch wenn der Gegner nicht von Pappe ist. Die SGE Bedburg-Hau erwartet den Tabellenzweiten Mülheimer FC, der punktgleich mit Spitzenreiter SV Scherpenberg ist und in dieser Woche noch einmal hat verlauten lassen, dass er unbedingt hoch in die Oberliga will. „Wir wissen, wie schwer die Aufgabe ist. Trotzdem wollen wir den nächsten Heimsieg schaffen. Und wir müsssen auch unbedingt punkten“, sagt Kaul. Er ist aus gutem Grund zuversichtlich, dass seine Mannschaft sich ganz anders präsentieren wird als bei der Niederlage in Broekhuysen. „Die Spieler haben sehr gut beim Training mitgezogen. Da war viel mehr Engagement dabei als vor dem Broekhuysen-Spiel. Deshalb glaube ich daran, dass uns gegen Mülheim ein Erfolg gelingen kann“, sagt der SGE-Trainer.