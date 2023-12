Hochwasser am Niederrhein Pegel steigt Sonntag noch an – Promenade in Rees überflutet

Die Bevölkerung am Rhein kennt das Schauspiel im Winter: Seit Tagen steigt der Pegel stetig an. Die Schneeschmelze und die Regenfälle sorgen für das alljährliche Hochwasser. Trotzdem zieht es immer wieder auch Menschen an die Ufer, die sich das Hochwasser aus der Nähe anschauen wollen: Schaulustige und Hobbyfotografen. So auch am Wochenende in Kleve, Emmerich und Rees. Dabei sollte aber immer auf entsprechende Sicherheitsvorkehrungen geachtet werden. So warnt das Bundesamt für Katastrophenschutz davor, die Uferbereiche zu betreten.