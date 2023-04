Publikumsliebling „Trage 1. FC Kleve für immer im Herzen“

Seit April ist Terfloth nämlich Gesellschafter einer Steuerberaterkanzlei in Rheinberg. „Ich möchte dort meine eigenen Ideen einbringen. Aber es kostet eine Menge Zeit, sie umzusetzen. Da ist es schwierig, fürs Training drei Mal in der Woche um 17.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Kleve zu sein“, sagt der Routinier, der im Sommer 2014 vom GSV Moers zum 1. FC Kleve kam. „Die Zeit, die ich nun in den Fußball investiere, kann ich gut gebrauchen. Zuletzt bin ich da schon an meine Grenzen gestoßen. Außerdem habe ich Freundin und Freundeskreis“, sagt Terfloth, der in dieser Saison bislang in 24 Partien zwei Treffer erzielte.