Tischtennis WRW Kleve vor Sprung an die Spitze

Die erste Damen-Mannschaft von WRW Kleve will am Samstag den vorletzten Schritt zur Meisterschaft in der Tischtennis-Regionalliga machen. Das Team kann mit einem Sieg im Heimspiel gegen den Vorletzten DJK Blau-Weiß Münster, das um 18.30 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten beginnt, die Tabellenführung in der vierthöchsten Liga übernehmen. Ein weiterer Sieg eine Woche später im schweren Spiel beim Tabellenvierten TTC GW Fritzdorf II würde den Titelgewinn bedeuten.