Karte gibt Auskunft Das sind die gefährlichsten Schulwege in der Region

Eine gute Nachricht ist, dass es im Nordkreis Kleve keine Strecken gibt, die die Farben Rot (elf bis 24 Unfälle im Jahr 2022) oder Orange (sieben bis zehn) erhalten haben. Dafür gibt es aber mehrere gelbe Straßen, auf denen es zu vier bis sechs Unfällen innerhalb eines Jahres kam. Nur die Gemeinden Uedem und Kranenburg haben solche Unfallhäufungsschwerpunkte nicht. In Kleve sind das die Hoffmannallee sowie die Uedemer Straße mit den Kreuzungsbereichen Nassauerallee und Klever Ring. In Bedburg-Hau hat die Kalkarer Straße auf Höhe Qualburg eine solche Einfärbung erhalten, in Kalkar gibt es eine auf der Rheinstraße vor Hönnepel. Die gefährlichsten Schulwege gibt es der Karte nach aber in Goch: Dort haben Teile des Westrings, des Ostrings, der Reeser Straße sowie der Kevelaerer Straße die Farbe Gelb bekommen.