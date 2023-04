Hammscher Hof Glasfaser für Klever Gewerbegebiet

„Ich freue mich sehr, dass Deutsche Glasfaser bei uns in Kleve weiter ausbaut. In der Vergangenheit hatten uns die ansässigen Unternehmen berichtet, dass es aufgrund der geringen Bandbreite, die hier im Gewerbegebiet Hammscher Hof aktuell zur Verfügung steht, immer wieder zu Problemen kommt. Das reichte von einfachen Datentransfers bis zur Bereitstellung von Online-Services. Künftig geht alles zehn Mal so schnell und die Unternehmen können auch darüber nachdenken, diese Bereiche auszubauen“, sagte Gebing. Durch die Anbindung an das Breitbandnetz werde die Attraktivität der Gewerbegebiete deutlich gesteigert, ergänzte Haswell. Es sei wichtig, dass man jetzt Zukunftssicherheit habe, so die Klever Wirtschaftsförderin weiter. Haswell setzt darauf, dass das von der Deutschen Glasfaser verbaute System auch den Anforderungen von morgen und übermorgen gewachsen ist.