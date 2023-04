Firma lädt zum Tag der Offenen Tür Auf Wachstumskurs am neuen Standort

Am alten Standort in Geldern war es einfach zu eng geworden: Räumlich und technisch gab es für die Schwevers & Raab Stahl-Hochbau GmbH, wie das Unternehmen damals noch hieß, keine Möglichkeiten mehr, sich weiter zu entwickeln. Deswegen entschieden sich die Geschäftsführer Heinz Schwevers und Ulrich Raab für einen radikalen Schritt – und siedelten vor zehn Jahren mit der kompletten Belegschaft ins Gewerbegebiet nach Kalkar-Kehrum über. „Der Umzug war die beste Entscheidung“, sagt Heinz Schwevers, dessen Kompagnon Ulrich Raab 2013 verstarb. „Hier in Kalkar konnten wir uns neu aufstellen und mit modernster Technik die Grundlage für unser Wachstum legen.“