Berufsvorbereitung der anderen Art Wieso Klever Realschüler am Berufskolleg backen

Viele der Schüler haben sich vor allem auf die Workshops in der Technik gefreut. Hier wurden Einblicke in die Fachbereiche Holz, Metall, Kfz- und Elektrotechnik geboten. Es wurde geschraubt, gebohrt, gebaut und gelasert, dabei gab es einige praktische Tricks von Holztechnik-Lehrer Thomas van Laak. „Ich finde Holztechnik gut, weil man aktiv etwas bauen und das anschließend auch benutzen kann“, sagt der 15-jährige Philip. Michelle (14) erfreut sich ebenfalls daran, was man alles Schritt für Schritt aus einem Stück Holz herstellen kann. Der Workshop habe sie noch einmal in ihrer Entscheidung bestärkt, das anstehende Schülerpraktikum in einer Schreinerei zu absolvieren.