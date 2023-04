„Peter und der Wolf“ Musica Sacra startet „Classic for Kids“ in Kleve

Etwa 70 Kindertagesstätten und Grundschulen in Kleve und Umgebung wurden angeschrieben mit dem Hinweis, dass es drei Preise in unterschiedlichen Altersklassen geben wird. Alle eingereichten Bilder zur Geschichte, die das Musikstück erzählt, werden beim Konzert in der Kirche ausgestellt. In dem Brief an die Schulen und Kindergärten betont Paeßens, dass gerade in diesen Einrichtungen alle Kinder ohne Unterschiede an die Musik herangeführt werden können. Er zitiert Nagano: „Die Schule ist der einzige Ort, an dem Musik für Kinder jeder Gesellschaftsschicht erreichbar wäre.“