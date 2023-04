1000 Bücher für Klever Schüler Ein Comic-Roman zum Welttag des Buches

In den letzten 26 Jahren fand in Deutschland jedes Jahr an diesem Tag die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ statt. So auch dieses Jahr: Rund eine Millionen Schüler können sich bundesweit über den Comicroman „Volle Fahrt ins Abenteuer“ von Autorin Katharina Reschke und Illustrator Timo Grubing freuen. In Kleve kommen über 1000 Schüler in den kostenlosen Lesegenuss. Der Lesestoff wird mittels Buchgutscheinen an 4. und 5. Klässler verteilt. Abgeholt werden kann das Buch in lokalen Buchhandlungen. Auch die Buchhandlung Hintzen an der Hagschestr. 46-48 ist beteiligt.