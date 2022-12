Notbremse wegen Vogelgrippe Geflügel im gesamten Kreis Kleve muss ab sofort in den Stall

Die Geflügelpest taucht immer häufiger im Kreis Kleve auf. An verschiedenen Orten hat es in den vergangenen Wochen Ausbrüche gegeben, die nicht offensichtlich miteinander in Verbindungen standen. Nun zieht der Kreis Kleve die Konsequenzen: Aufgrund der jüngsten Ausbrüche in Rees, im niederländischen Grenzgebiet, in Weeze und nun auch in Kalkar ordnete die Veterinärabteilung des Kreises Kleve am Dienstag, 13. Dezember, mit einer entsprechenden Allgemeinverfügung die kreisweite Aufstallungspflicht an. Somit muss das Geflügel im gesamten Kreis Kleve ab sofort in den Stall.