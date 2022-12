Fußball-Bezirksliga FC Aldekerk bringt nichts aus der Ruhe

So geschehen am vergangenen Sonntag, als Danny Thönes der Mannschaft nach der 1:3-Niederlage gegen den TuS Xanten seinen Rücktritt mitteilte. Fakt ist: Beim FC Aldekerk, der seit dem Aufstieg vor fünf Jahren kontinuierlich in der Fußball-Bezirksliga mitmischt, läuft es in der aktuellen Spielzeit alles andere als rund. Die Mannschaft hat nach 17 Spielen magere sechs Punkte auf dem Konto und steht schon relativ abgeschlagen am Tabellenende – der Abstieg dürfte sich kaum vermeiden lassen. Für einen ehrgeizigen Trainer wie Danny Thönes, der viele Jahre seines Sportlerlebens beim SV Straelen verbracht und sich daher an andere Strukturen gewöhnt hat, eine frustrierende Situation.