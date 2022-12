Historisch schlechte Wahlbeteiligung im Kreis Kleve Die Wähler haben das Wählen satt

Im Wahlkampf hatte Christoph Gerwers auf seine Erfahrung als Chef an der Spitze einer Verwaltung gesetzt – die Wähler haben ihm das Vertrauen geschenkt. Das deutliche Ergebnis kann der 59-Jährige mit ins Kreishaus nehmen. War im Wahlkampf wieder viel von Nordkreis und Südkreis, linksrheinisch und rechtsrheinisch die Rede, so lässt sich am Ende konstatieren: In jeder einzelnen Stadt und in jeder einzelnen Gemeinde hat Christoph Gerwers die Mehrheit geholt. Die politische Landkarte des Kreises Kleve war am Sonntag komplett schwarz.