Morgens lag es im Stroh Lamafohlen überraschend im Klever Tiergarten geboren

Lamafohlen kommen nach rund elf Monaten Tragzeit als Nestflüchter zu Welt. Bereits wenige Stunden nach der Geburt können die Fohlen selbstständig stehen und laufen. Polotzek: „Und so war es auch bei unserem neuen Lamafohlen, das bereits kurz nach der Geburt aufgestanden und das erste Mal Milch bei seiner Mutter getrunken hat.“ Die spannende Frage nach „Junge oder Mädchen?“ wurde beim ersten tiermedizinischen Gesundheitscheck geklärt. „Als Tierarzt freut man sich natürlich sehr über jedes Jungtier“, so Polotzek. „Beim ersten Gesundheitscheck konnten wir nicht nur Prophylaxemaßnahmen durchführen, sondern haben auch den obligatorischen Mikrochip unter die Haut gesetzt und die Frage nach dem Geschlecht geklärt. Bei unserem aktuellen Nachwuchs handelt es sich um einen kleinen Hengst, der all unseren Tiergartenmitarbeitern und Besuchern tagtäglich beim Herumtoben über die Anlage Freude bereitet.“ Der jüngste Zuwachs der Lamafamilie ist täglich ab 9 Uhr im Tiergarten Kleve zu sehen. Als besonderes Highlight kann man auch bei einer Nachtführung an ausgewählten Terminen nachts mit dem Jungtier auf Tuchfühlung gehen.