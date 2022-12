Bis zu -7 Grad Wie der Winterdienst in Kleve für den Frost vorbereitet ist

Mit dem Winterdienst kommen die Kommunen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Reinigungs- und Verkehrssicherheitspflicht nach. Aber auch Bürger sind gemäß der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kleve in die Pflicht genommen. Wer winterwartungspflichtig und damit für das Räumen und Streuen bei Schnee und Glätte verantwortlich ist, lässt sich aus dem Straßenverzeichnis zur Satzung über die Straßenreinigung ablesen. Das Straßenverzeichnis ist ebenfalls über die Internet-Präsenz abrufbar. Die Verkehrssicherheit muss an Wochentagen in der Regel bis 7 Uhr morgens, an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr hergestellt sein und muss tagsüber jeweils bis 20 Uhr aufrechterhalten werden. Nachts gibt es weder auf Straßen, noch auf Wegen eine generelle Winterdienstpflicht.