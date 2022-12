Viele Besucher am Schloss 34.500 Besucher beim Weihnachtsmarkt am Museum Schloss Moyland

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland hat wieder mehr Besucher angezogen: 34.500 Menschen haben den Kunsthandwerkermarkt besucht. Damit geht der Trend deutlich nach oben. Insgesamt 22.439 Besucher kamen noch zur Ausgabe im vergangenen Jahr. „Wir sind voll zufrieden mit dem Verlauf des Marktes. Die Besucher waren durch die Bank in guter Stimmung und auch die Aussteller sind sehr zufrieden und fühlten sich wieder gut aufgehoben“, sagt Bürgermeister Stephan Reinders. Er dankte alle Beteiligten, die zum Gelingen des Marktes beigetragen haben. „Ich hoffe, dass die Besucher in den kommenden Jahren auch gerne wieder den Markt aufsuchen. Im nächsten Jahr steht ja das 25-jährige Jubiläum an.“