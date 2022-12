Entscheidung im Kreis Kleve Stimmen zur Stichwahl – von „bombastisch“ bis „Katastrophe“

Stefan Rouenhoff, von Berlin an den neblig-trüben Niederrhein zur Wahlparty ins Kreishaus gekommen, war sichtlich mit dem Ausgang der Stichwahl zufrieden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete lobte den neuen Landrat des Kreises Kleve, Christoph Gerwers, als herausragenden Kandidaten. „Das Resultat hat es in sich, das ist ein bombastisches Ergebnis für die Kreis-CDU“, sagte Rouenhoff. Es sei Grünen und SPD nicht gelungen, ihr Klientel an die Wahl-Urnen zu bekommen – vielleicht spiele da auch die allgemeine Unzufriedenheit mit der Ampel mit. Leider sei aber auch schon im Vorfeld abzusehen gewesen, dass die Wahlbeteiligung bei einer Stichwahl sehr gering ausfallen werde. „Viele haben leider nicht von ihrem Recht, wählen zu dürfen, Gebrauch gemacht“, sagt er.