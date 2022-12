Basketball-Duell der Kreis-Rivalen VfL Merkur nach Sieg im Derby wieder an der Spitze

In der Emmericher Hansahalle sahen die Zuschauer ein Spiel mit zwei komplett verschiedenen Hälften. In Durchgang eins bestimmte der VfL Merkur das Geschehen nach Belieben. Die Abwehrarbeit funktionierte hervorragend, der Gastgeber kam bis zur Halbzeit auf lediglich 15 Punkte. Und in der Offensive wurden die sich bietenden Lücken konsequent genutzt.