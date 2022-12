Achtung, Autofahrer! Schwertransport fährt stundenlang von Kleve nach Emmerich

In der Nacht von Montag auf Dienstag findet im Kreis Kleve ein Schwertransport der Firma Winkels von der Riswicker Straße in Kleve zu Kao Chemicals in Emmerich statt. Der Transport startet gegen 22 Uhr in der Riswicker Straße 13, biegt rechts auf den Klever Ring (B 9) und führt über die B 57 durch Bedburg-Hau und Kalkar. Hinter Kalkar geht es weiter über die B 67, die Reeser Rheinbrücke und über die Emmericher Landstraße bis zur Firma Kao in Emmerich.