Fußball-Landesliga Möglichst raus aus der Abstiegszone

Mit den Gästen aus Oberhausen kommt ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt an die Hasselter Schulstraße. „Es wird wieder um Kleinigkeiten gehen. Ich habe mir Sterkrade-Nord mehrmals per Video angeschaut. Die Mannschaft hat ihre Stärken bei Standardsituationen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die gegnerischen Konter laufen“, so Kaul. „Wir müssen defensiv gut stehen und unsere eigenen Möglichkeiten endlich einmal besser nutzen. Das wird mit Sicherheit kein Selbstläufer, aber wir wollen natürlich einen Sieg einfahren. Dazu müssen wir im letzten Spiel des Jahres noch einmal 90 Minuten lang alles geben.“