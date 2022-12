„Wir können nur um Entschuldigung bitten“ So erklärt die Post die Briefwahl-Panne im Kreis Kleve

Nachdem es in zwei Kommunen im Kreis Kleve erhebliche Probleme bei Zustellung von Briefwahlunterlagen für die Landratswahl am Sonntag, 11. Dezember, gegeben hat, meldet die Deutsche Post nun Entwarnung. Am Donnerstag, 8. Dezember, seien alle noch fehlenden Briefwahlunterlagen zugestellt worden, sagte ein Sprecher auf Anfrage.