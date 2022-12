Westdeutsche Meisterschaft der Senioren und Seniorinnen Maria Beltermann gewinnt zwei Titel

Titel Nummer zwei gewann Maria Beltermann im Doppel mit Jutta König, die bei den Seniorinnen für WRW Kleve aufschlägt und bei den Damen für den TV Voerde in der NRW-Liga spielt. Das Duo behauptete sich in einem packenden Finale in fünf Sätzen gegen Gudrun Rynders und Britta Böckmann (DJK Holzbüttgen). Beltermann/König hatten ihre Partien auf dem Weg ins Finale nach dem Rückzug von Kontrahenten jeweils kampflos gewonnen, was freilich ein Handicap war. „Denn so hatten sie keine Gelegenheit, sich einzuspielen“, sagte Klaus Seipold. Im Mixed verfehlte Maria Beltermann mit Ludger Ostendarp (GSV Fröndenberg) Titelgewinn Nummer drei durch eine Fünf-Satz-Niederlage im Finale gegen Birgit Matthies und Christoph Tyssen (TTC Mödrath), der früher einmal für WRW Kleve gespielt hat.