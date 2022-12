Dritte Handball-Liga Aufsteiger plant nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt

Inzwischen haben sich die Sauerländer gefangen und stehen in der Tabelle mit 11:17-Punkten vier Punkte hinter dem ATV auf dem neunten Platz. Wenn man die Tabellensituation als Maßstab nimmt, geht der Gastgeber als leichter Favorit in die Partie. Doch diese Rolle will Spielertrainer Tim Gentges nicht annehmen. „Wir sind Aufsteiger. Und als Aufsteiger ist man nie Favorit. Außerdem spielen wir gegen eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer in der Spitzengruppe der Dritten Liga mitgemischt hat.“ Wozu die Dragons in der Lage sind, zeigten sie unter anderen am vergangenen Samstag. Gegen den starken Longericher SC sprang ein 28:28 heraus, wobei die Sauerländer, die vom früheren polnischen Nationalspieler Maciej Dmytruszynski trainiert werden, sogar noch einen Fünf-Tore-Vorsprung verspielten. Die Gäste müssen für den Rest der Saison ohne ihren Spielmacher Florian Diehl auskommen, der einen Kreuzbandriss erlitten hat.