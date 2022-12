Wir machen Ehrenamtler fit  Jetzt geht’s an die Ernährung

Am Abend sollte auf Kohlenhydrate möglichst verzichtet werden, da diese nur sehr kurzfristig Energie liefern. „Die Deutschen essen so viel Brot wie kein anderes Volk in Europa. Dabei ist das gar nicht so gesund wie die meisten denken“, so die Fitnesstrainerin. Besser geeignet seien Obst und Gemüse sowie Milchprodukte. Und ganz wichtig: Das Abendessen sollte man zwischen 17 und 19 Uhr einnehmen. So bleibt dem Körper ausreichend Zeit, die aufgenommene Nahrung zu verstoffwechseln, bevor der Stoffwechsel in den Spar- und Schlafmodus für die Nacht fährt. „Es geht mir aber nicht darum, den Ehrenamtlern etwas vorzuschreiben. Ich will nur, dass man bewusst mit Nahrung umgeht. Dass man weiß, was gut für den Körper ist und was nicht“, sagt Hellmann-Althoff.