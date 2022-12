Nach Erfolg auf Platz drei Mika van Lipzig führt den 1. FC Kleve zum Sieg

In der Niederrheinliga der C-Junioren hat der 1. FC Kleve seine Aufgabe beim Drittletzten Spvg Schonnebeck souverän gelöst. Das Team schaffte einen 3:1 (2:1)-Erfolg und verbesserte sich auf den dritten Tabellenplatz. Torjäger Mika van Lipzig war dabei an allen drei Treffern beteiligt. In der 26. Minute verlängerte er bei einer Ecke den Ball zu Liam Kisters, der zum 1:0 einköpfte. Sieben Minuten später erzielte Mika van Lizpig nach einem parierten Schuss von Ilyas Miri im Nachsetzen das 2:0. Den Essenern gelang mit dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer. Ilyas Miri (62.) markierte nach Vorarbeit von Mika van Lipzig in der Schlussphase den Treffer zum 3:1-Endstand. Der Klever Trainer Niko Hegemann gab an, eine kampfbetonte Partie gesehen zu haben. „Schonnebeck hat sehr aggressiv gespielt und sich in seine Hälfte zurückgezogen. Wir sind froh, dass wir diese Auswärtsaufgabe gut gelöst und verdient die Punkte geholt haben“, sagte der Klever Coach.