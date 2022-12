Landratswahl im Kreis Kleve Erhebliche Probleme bei Zustellung von Briefwahlunterlagen

In einigen Kommunen im Kreis Kleve gibt es erhebliche Probleme bei der Zustellung von Briefwahlunterlagen. Nach Informationen unserer Redaktion sind vor allem Fälle aus Kleve und Bedburg-Hau bekannt. Dort drohen die Wahlunterlagen zum Teil nicht mehr rechtzeitig bei den Wählern anzukommen. Das ist ein Problem, weil für Briefwähler ein Sperrvermerk gilt – sie können am Sonntag nicht einfach ins Wahlbüro gehen. Sie können im schlimmsten Fall also nicht wählen. Die Stadt Kleve und die Gemeinde Bedburg-Hau informierten ihre Bürger am Mittwoch darüber, was jetzt zu tun ist.