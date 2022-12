Tennis-Winterrunde Uedemer TC und TC Reichswalde mit weißer Weste

Die Herren 30 des Uedemer TC haben in der Winter-Hallenrunde auch ihr zweites Spiel in der Zweiten Tennis-Verbandsliga gewonnen. Die Mannschaft behielt in der Heimpartie gegen den TC Benrath deutlich mit 5:1 die Oberhand. Sie ist das einzige Team in der Gruppe, das mit zwei Siegen in die Saison unterm Dach gestartet ist – und deshalb plötzlich Aufstiegsanwärter Nummer eins. „Wir hatten eigentlich nicht gedacht, dass wir so gute Chancen auf den Aufstieg haben würden. Denn für uns war vor dem Start in die Hallenrunde die zweite Mannschaft des TC Waldhof Bottrop eigentlich der Favorit“, sagte Andrej Nitsche, Kapitän des Uedemer TC.