Polizei sucht Zeugen Täter flüchten nach gefährlicher Körperverletzung in Kleve

Kleve · Am Draisinenbahnhof in Kleve ist es am Mittwoch gegen 19.05 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

08.12.2022, 18:55 Uhr

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Fabian Strauch