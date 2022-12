Charity-Aktion mit SOS Galeria in Kleve stellt den „Wunschbaum“ auf

Peter Schönrock, Einrichtungsleiter des SOS-Kinderdorfs Niederrhein, findet die Aktion richtig klasse: „Wir haben in Kleve viele Menschen, die helfen wollen. Mit dem Wunschbaum gibt es eine Möglichkeit, den Kindern, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können, eine Freude zu Weihnachten zu bereiten.“ Schönrock weiter: „Wir erleben im Kinderdorf in Materborn immer wieder, dass auch ehemalige Betreute an Weihnachten in ihre Kinderdorffamilien oder Wohngruppen zurückkehren, um die Festtage im Dorf zu verbringen. Sie genießen die familiäre Gemeinschaft, die Halt gibt und trägt.“