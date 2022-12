Geschenke möglich Klever Tiergarten schreibt Wunschzettel für seine Tiere

Auf der Wunschliste befinden sich eine Vielzahl an verschiedenen Equipments für den Zoo in den unterschiedlichsten Preissegmenten- angefangen von einem neuen Putz-Set für Shetlandpony Little Joe, über einen Kescher zum Einfangen von Polarfuchs, Mara und Co. bis hin zu einem Blutzuckermessgerät für den Roten Panda Spike. „Unser Pandamännchen Spike gehört mit seinen über zehn Jahren schon zu den Senioren unseres Tiergartens“, so Polotzek. „Wie auch bei vielen älteren Menschen, neigt unser Spike zu Diabetes. Daher trainieren wir im medizinischen Training mit ihm, dass wir an seinen Schwanz und an seine Pfote kommen, um Blut für eine Blutzuckermessung gewinnen zu können. Sollten wir Spike einmal auf eine antidiabetische Behandlung setzen müssen, ist das regelmäßige Messen des Blutzuckerspiegels unerlässlich. Daher freuen wir uns, wenn sich unser Wunsch vom Blutzuckermessgerät für unsere Roten Pandas erfüllt.“