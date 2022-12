Vegetarische und vegane Küche So ist Glüxxklee am Kalkarer Markt angekommen

Eigentlich ist das Restaurant „Glüxxklee“ an zwei Tagen in der Woche geschlossen, damit Zeit für die Buchführung und auch ein wenig Gelegenheit zur Erholung für die Betreiber bleibt. In den Wochen bis Weihnachten öffnet Maik Graven sein Lokal aber an sechs Tagen, setzt nur dienstags aus. Denn die Adventswochen sind eine beliebte Phase, um auswärts zu essen. Das ist auch bei Gästen, die vegetarische oder vegane Küche bevorzugen, nicht anders. Seit Juli gibt es nun am Kalkarer Markt das Restaurant Glüxxklee, und meistens ist der 29-jährige Maik Graven zufrieden mit seiner Entscheidung, es mit der Selbstständigkeit zu versuchen.