Pastor Aengenheyster wird 90 „Mein Plan ist, irgendwann zu sterben und in den Himmel zu kommen“

Der Geistliche kam am 4. Dezember 1932 in Kevelaer auf die Welt. Sein Elternhaus ist das Hotel Dreikönige am Kapellenplatz. „Ich habe den Krieg in Kevelaer bewusst erlebt, in dreifacher Weise. In meinem Elternhaus war am Anfang des Krieges eine Kaserne, dann Lazarett und schließlich Offizierskasino. Auf unserem Hof stand eine Gulaschkanone. Die Pferde der Offiziere, die jeder einen Burschen hatten, standen im Stall“, erinnert sich Aengenheyster an die frühe Kindheit.