Politik einigt sich Das steckt im 177-Millionen-EuroHaushalt der Stadt Kleve

Stellen für Klima-Fachbereich Es wird zunächst keine wie von der SPD beantragten zusätzlichen Stellen für den Fachbereich Klima geben. Keysers hatte begründet, dass der Fachbereich inzwischen so besetzt ist, wie er sein sollte. Und man wolle abwarten, wie sich die Arbeit entwickele um notfalls nachjustieren zu können. Außerdem werde die Stadt in diesem Fachbereich mit Werkstudenten arbeiten. Daniel Rütter (FDP) mahnte, dass Personalkosten Dauerkosten seien und man doch erst abwarten solle, was tatsächlich gebraucht werde. Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) wollte zunächst einmal die Arbeit definiert haben, die dort anfalle. Michael Bay (Grüne) hingegen fürchtete, dass der Fachbereich seine Aufgaben ohne zusätzliches Personal nicht erfüllen könne. Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer warf in die Runde, dass die Arbeit, die für den Klimaschutz zu erledigen sei, von allen Fachbereichen getragen werden müsse und der Fachbereich 64 ausreichend besetzt sei. Nitsch beantragte namentliche Abstimmung, die dann mit 10 (Grüne, SPD, OK) zu 14 Stimmen (Grüne, CDU, FDP) und einer Enthaltung gegen den Antrag endete.